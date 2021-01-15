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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

15.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, M.M.G, A.G, N.B.Y. ve O.K.O'nun zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve bunun ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

İncelemenin ardından operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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