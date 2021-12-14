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Aksaray'da yıkılan kerpiç duvarın altında kalan yaşlı kadın öldü

14.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yıkılan kerpiç duvarın altında kalan yaşlı kadın öldü

Aksaray'da onarmaya çalıştığı kerpiç duvarın yıkılması sonucu altında kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yaşayan Sultan Ay (80), müstakil evinin zarar gören kerpiç duvarını onarmak istedi.

Çalışma sırasında duvarın bir bölümü Ay'ın üzerine yıkıldı.

Ay'ın göçüğün altında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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