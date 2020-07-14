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Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

AKSARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 19:52 | Son Güncelleme

Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Aksaray'da beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda 5 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan Nagihan, Hüseyin ile Merve Keskin, İsmail, Emre ile Döne Dilekçi, Ayşegül ile Çakır Efe Çetin ve Serkan Ülger yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan Aksaray-Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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