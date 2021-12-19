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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

19.12.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

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