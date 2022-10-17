Aksaray'ın "Sultanları"nda hedef Avrupa

ZEKERİYA KARADAVUT - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, yeni sezonda üst sıralara oynayarak hem başarılı bir dönem geçirmeyi hem de Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Kuzeyboru Spor Kulübü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

Sezon öncesinde hazırlık turnuvalarına da katılan Aksaray temsilcisi, yeni sezona Avrupa parolasıyla hazırlanıyor.

- Hedef doğrultusunda çok sıkı bir çalışma yürütülüyor

Başantrenör Mehmet Kamil Söz, AA muhabirine, geçen sezona iyi başlayamadıklarını, sonrasında hızlı bir toparlanma sürecine girdiklerini hatırlattı.

Ligin sonunda play-off'a girmeye hak kazandıklarını vurgulayan Söz, şöyle konuştu:

"Kritik iki maç kaybettik, yoksa ilk 6'ya girme şansımız vardı. Maalesef olmadı. Geçen yıl ulaşamadığımız hedefimize bu yıl ulaşmak istiyoruz. İlk 6'ya girip Avrupa'da boy göstermek istiyoruz. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum, her türlü imkan ve transferler sağlandı. 1 Eylül'de sezonu açtık, çok sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Ankara'da 3 hazırlık maçı oynadık. Çok verimli maçlar oldu. Eğer bulabilirsek 1-2 takımla da kendi sahamızda hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Ardından Türkiye Kupası maçları başlıyor. Eleme grubu maçları oynayacağız."

Söz, takımın bu yıl ilk 6'ya girmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sporcularla göstereceklerini ifade etti.

Avrupa'ya katılabilmelerini, yöneticilerin, taraftarların, teknik kadronun ve en önemlisi de sporcuların çok istediğini aktaran Söz, "Hedefimize ulaşabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Düşünüyoruz, değiştiriyoruz, takviye yapıyoruz. Yani bütün hazırlıklarımızı bu hedefimiz doğrultusunda yapıyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşır kendi seyircimiz önünde yabancı takımlarla mücadele ederiz." diye konuştu.

- Arelya Karasoy: "Geçen yıldan çok daha tecrübeli takım olduk"

Takım kaptanı pasör Arelya Karasoy ise Kuzeyboru Spor Kulübü'nde 3. sezonunu geçirdiğini söyledi.

Her sezonun bir önceki sezondan daha iyi geçtiğine dikkati çeken Karasoy, şunları kaydetti:

"Bu sezon biraz daha büyütüyoruz hedefimizi, Avrupa'ya katılmak istiyoruz. Hazırlık sürecimiz gayet güzel geçti. Artık az bir süre kaldı. Türkiye Kupası mücadelemiz başlayacak. Şu anda o mücadelelerimiz için çalışıyoruz. Ardından lig başlıyor. Sahamızda Galatasaray HDI Sigorta ile mücadele edeceğiz. Çok heyecanlıyız. Adım adım gitmek istiyoruz. Geçen yıldan çok daha tecrübeli takım olduk. Bizim açımızdan zevkli bir sezon olacak."

