AKSED Başkanı Günay: “Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız”

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, 25 yıl önce Sırp ordusunun işgal ettiği Srebrenitsa’da savunmasız Boşnakları katlettiğini hatırlatarak, 11 Temmuz 1995’te Avrupa’nın yüzüne kara bir lekenin bulaştığını ve hala silinmediğini söyledi.

AKSED Başkanı İbrahim Günay, Srebrenitsa katliamının 25’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İnsanlık trajedisinin yaşandığı Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından hunharca öldürüldüğü katliamın, sadece Bosna Hersek’te değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldiğini belirten Günay, “Kendi çıkarları söz konusu olduğunda eşitliği, insan haklarını savunan Avrupa, Müslümanlar katledildiğinde sessizliğe büründü, yaşananları görmezden geldi. Lahey Adalet Divanı, katliamı ‘soykırım’ olarak kabul etti. Katliamdan yaklaşık 13 yıl sonra Ratko Mladiç kaçak olarak yaşadığı Sırbistan’ın Sermiyan köyünde, Bosna kasabı olarak bilinen Radovan Karadzic ile beraber yakalanarak tutuklandı. Yaşanan bu ve benzeri olayları unutmamak, unutturmamak lazım. Çocuklarımıza anlatmalıyız. Batılı ülkelerin nasıl bir yol izlediğini, nasıl planlar yaptığını bilmezsek, önlemimizi almazsak, tarih sayfalarını analiz ederek okumazsak gün gelir o silahların namlusu bize çevrilir. 11 Temmuz 1995’te emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa’yı ele geçiren Ratko Mladic, ‘Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir’ ifadelerini kullanmıştır. Bu hırsı, bu öfkeyi çok iyi görmemiz, çok iyi analiz etmemiz lazım. Hedef, sadece Boşnaklar değildi. O yüzdendir ki tarihi iyi okumalıyız. Bosnalı Müslümanların acısını 25 yıl olduğu gibi bugün de içimizde hissediyor ve acılarını paylaşıyoruz” dedi.

