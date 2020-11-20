Akşehir Belediyesi kışa hazır

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinde kış aylarında vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması amacıyla Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Kontrol teknikeri Hamza Esgin, KOSKİ 6. Bölge Şube Müdürü Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü İzzet Çetin katıldı. Toplantıda şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıkların yapılması konuşuldu. Bununla birlikte toplantıda; kış şartlarında hastaların hastanelere daha rahat ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması, şehir içindeki kaldırımların temizlenmesi, olumsuz kış şartları nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine çekici temini ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkânı sağlanması, anayollarda Karayolları Şefliği ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü. Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanlarında olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, olası kış şartları için Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir’deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı Akşehir merkezi iki, merkez dışı bağlantı yolları dört ana bölgeye ayrılmış ve kiralanması planlanan araçlar ile birlikte toplam 153 personel ve 64 ekipman ile 24 saat görevinin başında olacağını belirtti. Başkan Akkaya, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını bildirdi.

Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış mevsiminin başlaması ile birlikte yağmur, kar, tipi, buzlanma, sis, çığ düşmesi ve benzeri olaylardan kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması için yerleşim yerlerine uzak mahallelerde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın, hayvanlarını daha güvenli bölgelere nakletmeleri veya şartlara göre yem stoklamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği vurgulandı.



