Akşehir Onur Günü’nü kutluyor

Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya’nın Akşehir ilçesinde, taarruz hazırlıklarının sona ererek, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” etkinlikleri bu yılda coşkuyla kutlanıyor.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat edilerek düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, zafere giden yolda ve düşmana son darbenin vurulmasında Akşehir’in büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, “Ümitlerin kaybolmaya başladığı ve morallerin gittikçe bozulduğu bir ortamda; Türk Milleti, Milli Mücadele’ye girişerek yeniden dirilişin destanını yazdı. Bu destanın yazılmasında, Ülkemizin farklı şehirleriyle birlikte Akşehir’in de fevkalade hizmetleri olmuştur. Hatta öyle ki, Büyük zaferin tohumları, Akşehir’de atılmıştır. 9 ay 10 gün süreyle savaş planları ve stratejileri burada yapılmıştır. Zira Akşehirlinin mayasında her zaman olduğu gibi o gün de, vatan için; kanlarını, canlarını ve mallarını seferber etme ruhu vardır. Şehirlisi, köylüsü, işçisi, memuru yekvücut olmuş ve askere her tür desteği sağlayarak, cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, 28 Temmuz 1922’de Akşehir’de futbol müsabakası düzenlenmiştir" dedi.