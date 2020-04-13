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Akşehir’de yasağa uymayanlara ceza

KONYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası uygulandı.Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası uygulandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL para cezası uygulandı. Ayrıca tedbirlere uymadığı belirlenen 2 şahsa, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Suriyeli 4 şahsı Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine götürdüğü tespit edilen ticari taksi üstüne yazılan 6 bin 336 TL idari para cezası ile Akşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve tedbirlere uymayan 12 kişiye verilen toplam ceza tutarı 19 bin 836 TL oldu.

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