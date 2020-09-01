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Akşehir’deki tescilli anıt ağaçların tabelaları takıldı

KONYA HABERLERİ  | 01.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesindeki üç çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından ‘Anıt Ağaç’ olarak tescillenmişti.

Konya’nın Akşehir ilçesindeki üç çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından ‘Anıt Ağaç’ olarak tescillenmişti. Tescillenen anıt ağaçların tabelaları yerlerine takıldı.
Hıdırlık Çay Bahçesindeki “Çınar Ağacı”, Çınaraltı Mescidi bahçesindeki “Çınar Ağacı” ve Akşehir Tren Garındaki “Çınar Ağacı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından tescillenmişti. Tescillenen anıt ağaçların tabelaları Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın girişimleri ile yerlerine takıldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kültürümüzde önemli bir yeri olan ağaçlar, özellikle de ’Çınar Ağacı’, ’Ulu Ağaç’ olarak nitelendirilmiştir. Doğumun temsilcisi olan çınar ağacının yapraklarını geç dökerse kışın geç geleceğini, erken dökerse sert geçeceği inanışı vardı. Hatta çocukları doğduğunda çınar ağacı diken aileler, uzun ömürlü olmalarını istedikleri için böyle bir şey yaparlardı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de çınar ağaçlarının ayrı bir önemi vardı. Osmanlı döneminde çınar ağacının geçmiş ile geleceği birbirine bağladığına inanılırdı. Çünkü çınarın ömrü çok uzundu ve nesiller boyunca bir mesaj aktarabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Çevre bilincinin kökleşmesine aracı olmaktadır”
Akşehir’de ecdat tarafından asırlar önce dikilen üç çınar ağacının ‘Anıt Ağaç’ olarak tescillendiğini ifade eden Başkan Akkaya, “Girişimlerimiz sonucunda da bu ağaçlarımıza ait anıt ağaç levhaları yerlerine monte edildi. Anıt ağaçlar, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan değeri tartışılmaz zenginliklerimizdendir. Bu ağaçların korunması hem genç beyinlerde soya bağlılık duygularını geliştirmekte, hem de doğa sevgisi ve çevre bilincinin kökleşmesine aracı olmaktadır. Kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olan anıt ağaçlar uzun hayatları boyunca ülke tarihinin adeta kilometre taşı olan kimi tarihsel olaylara tanıklık etmektedir. Özellikle tren garımızdaki çınar ağacı, Gazi Mustafa Kemal’in her Akşehir’e gelişinde altında dinlendiği bir ağaç olma özelliğini taşımaktadır. Şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra, tabiat varlıklarımızı koruma noktasında da çalışmalarımız devam etmektedir. Şehrimiz için ayrı bir öneme ve değere sahip olan tarihi ağaçlarımızı korumak ve onların yaşam süresini artırmak adına yapacağımız çalışmalarımız sürecektir” dedi.

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