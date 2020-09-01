Akşehir’deki tescilli anıt ağaçların tabelaları takıldı

Konya’nın Akşehir ilçesindeki üç çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından ‘Anıt Ağaç’ olarak tescillenmişti. Tescillenen anıt ağaçların tabelaları yerlerine takıldı.

Hıdırlık Çay Bahçesindeki “Çınar Ağacı”, Çınaraltı Mescidi bahçesindeki “Çınar Ağacı” ve Akşehir Tren Garındaki “Çınar Ağacı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından tescillenmişti. Tescillenen anıt ağaçların tabelaları Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın girişimleri ile yerlerine takıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kültürümüzde önemli bir yeri olan ağaçlar, özellikle de ’Çınar Ağacı’, ’Ulu Ağaç’ olarak nitelendirilmiştir. Doğumun temsilcisi olan çınar ağacının yapraklarını geç dökerse kışın geç geleceğini, erken dökerse sert geçeceği inanışı vardı. Hatta çocukları doğduğunda çınar ağacı diken aileler, uzun ömürlü olmalarını istedikleri için böyle bir şey yaparlardı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de çınar ağaçlarının ayrı bir önemi vardı. Osmanlı döneminde çınar ağacının geçmiş ile geleceği birbirine bağladığına inanılırdı. Çünkü çınarın ömrü çok uzundu ve nesiller boyunca bir mesaj aktarabilirdi” ifadelerini kullandı.