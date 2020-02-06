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Aksiyon dolu Jet Li filmleri listesi

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Jet Li, Asya’dan dünyaya açılan aktör ve sporcu aksiyon dolu dövüş filmleri ile adını herkese duyurmayı başardı. Aslında ödüllü bir sporcu olan Jet Li, 16 yaşına kadar 5 altın madalya kazandı. 1992 yapımı Once Upon a Time China filmiyle ünlenen aktör, sonraki yıllarda adını dünyaya duyurmayı başarır. Karşınızda aksiyon dolu Jet Li filmleri listesi…

Aksiyon dolu Jet Li filmleri listesi

Jet Li filmleri, aksiyon severlerin favorileri arasında yer alır. Görkemli dövüş sahneleri ile hafızalara kazınan Jet Li’nin en sevilen filmleri arasında Kır Zincirlerini ve Korkusuz gibi yapımlar yer almakta.

Ufak yaştan itibaren Çin’in milli sporu olan Wushu’da olan başarıyla ön plana çıkan Jet Li, 16 yaşına geldiğinde bu dalda 5 altın madalyası vardı. 11 yaşında Çin Ulusal Şampiyonası'nda akrobatik askeri sanat Wushu dalında şampiyon oldu ve ödül olarak Washington'a seyahat kazanarak ABD Başkanı Richard Nixon'la tanışma olanağı buldu. Çin Ulusal Wushu Takımı ile ABD'de Başkan Richard Nixon ile görüşme gerçekleştirmek için gittiğinde, Nixon tarafından kişisel koruması olması istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar Çinli vatandaşı savunmak istiyorum!" diye yanıtladı.

20 yaşına geldiğinde sinemaya adım atan Jet Li, kısa sürede aksiyon, dövüş ve macera filmlerinin vazgeçilmez yüzü olmayı başardı. Jet Li’nin ilk filmi 1982 yılında vizyona giren “Shaolin Tapınağı” adlı bir kung-fu filmi.

JET LI FİLMLERİ LİSTESİ

Efsane Yumruk (Fist of Legend) 1994

Gordon Chan yönetmenliğindeki aksiyon filmi, 1930'lu yıllarda Çin - Japon çatışmalarını konu alıyor. Film, 1972 yapımı başrolünü Bruce Lee’nin üstlendiği Fist of Fury’nin yeniden çevrimidir.

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Romeo Ölmeli (Romeo Must Die) 2000

Andrzej Bartkowiak imzalı filmin başrollerini Jet Li ve Aaliyah paylaşıyor. İki büyük ailenin savaşını konu alan film, klasik bir intikam hikayesi gibi görünse de aksiyon dolu dövüş sahneleriyle göz dolduruyor.

Ejder’in Öpücüğü (Kiss of the Dragon) 2001

Bridget Fonda ile Jet Li’yi bir araya getiren filmde, Çinli gizli ajanın yolu yeni bir görev için Paris’e düşecektir. Film, Paris arka planlı dövüş koreografileriyle öne çıkıyor.

Tek (The One) 2001

Bilimin yeni buluşu sayesinde paralel evrenlere gidebilen insanların olduğu bir evrende geçen filmin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Bilimkurgu – aksiyon yapımı filmde Jet Li ile birlikte Jason Statham başrolü üstleniyor.

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Kahraman (Hero) 2002

Geleneksel bir Çin efsanesinden filme uyarlanan Kahraman, 7 krallığa bölünmüş olan Çin’i bir araya getirmek isteyen Qin Kralı’nın planını konu alır. Rakiplerine korku salmak isteyen Qin, 3 efsanevi suikastçıyı yakalayacak olan kişiye büyük bir güç, altın dağları ve kralın kendisiyle arkadaşlık vadediyordu. Ve bir gün bu üç suikastçıyı öldürdüğünü iddia eden isimsiz bir savaşçı kralı ziyarete gelir. Kahraman, Jet Li filmleri arasında en çok beğenilenlerden biridir.

Beşikten Mezara (Cradle 2 the Grave) 2003

Aksiyon dozu yüksek sürükleyici bir Jet Li filmi olan Beşikten Mezara, birbirinin zıttı iki polisin bir görev için bir araya gelmek zorunda kalmalarını konu alıyor.

Kır Zincirlerini (Danny the Dog) 2005

Jet Li filmleri listesinin vazgeçilmez yapımlarından olan Kır Zincirlerini, Danny'nin zincirlerini kırma öyküsünü anlatıyor. Filmde Li’ye usta aktör Morgan Freeman ile Bob Hoskins eşlik ediyor. Çocukluğunda bir suç örgütüne esir olarak düşen Danny, onlar tarafından vahşice büyütülür. Ellerinden kurtulan Danny özgür olduğunu zanneder ama öldüğünü sandığı eski patronu Danny’nin peşindedir.

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Korkusuz (Huo Yuan Jia) 2006

Çin Savaş Sanatları Ustası Huo Yuan jia'nın hayat hikayesini konu alan film, Jet Li filmleri arasında özel bir yere sahiptir. Aksiyonu yüksek filmde, savaşçı olan babasının yenilgisi sonrası utanç içinde kalan Huo’nun olanlar sonrasında büyük bir savaşçı olmak istemesini konu alır. Yıllar sonra bu amacına ulaşır ve yaşadığı şehrin en iyi dövüşçüsü olur fakat yaşadığı büyük bir trajedi, hayatının ciddi şekilde sarsılmasına neden olur.

Suikastçı (War) 2007

Aksiyon filmlerinin aranan yüzlerinden Jason Statham ile dövüş filmleri ustası Jet Li’yi bir araya getiren Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Philip G. Atwell oturuyor. FBI ajanı Jack Crawford ortağı tüm ailesiyle birlikte öldürülünce intikam saplantısına düşer. Suikastçı izini kaybettirmiş olsa bile, Jack peşini bırakmayacaktır.

Yasak Krallık (The Forbidden Kingdom) 2008

Çin’in sinema dünyasına damga vuran iki önemli ismi olan Jet Li ile Jackie Chan’i bir araya getiren yapım, Kung Fu ile kafayı bozmuş olan Amerikalı bir ergenin tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e yaptığı esrarengiz yolculuğu konu alıyor. Film, klasik Çin romanı 'Batıya Yolculuk'tan esinlenerek filme uyarlandı.

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Cehennem Melekleri serisi (The Expendables) 2010, 2012, 2014

Slyvester Stallone öncülüğünde bir araya gelen aksiyon ve dövüş filmleri efsaneleri Cehennem Melekleri filminde buluştu. Vizyona girdiği yıl beklentilerin üzerinde gişe elde eden Cehennem Melekleri ilerleyen yıllarda bir seriye dönüştü. Eksikler olsa da eski dostları bir araya getiren filmin kadrosunda Slyvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke ve yeni yıldızlardan Jason Statham yer alıyor.

Mulan 2020

Klasikleşmiş masalı Mulan’ı live-action tekniğiyle yeniden sinemaya uyarlayan Disney yapımı filmde boy gösterecek olan Jet Li, karşımıza imparator olarak çıkacak.

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