Aksiyon dolu Jet Li filmleri listesi

Ufak yaştan itibaren Çin’in milli sporu olan Wushu’da olan başarıyla ön plana çıkan Jet Li, 16 yaşına geldiğinde bu dalda 5 altın madalyası vardı. 11 yaşında Çin Ulusal Şampiyonası'nda akrobatik askeri sanat Wushu dalında şampiyon oldu ve ödül olarak Washington'a seyahat kazanarak ABD Başkanı Richard Nixon'la tanışma olanağı buldu. Çin Ulusal Wushu Takımı ile ABD'de Başkan Richard Nixon ile görüşme gerçekleştirmek için gittiğinde, Nixon tarafından kişisel koruması olması istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar Çinli vatandaşı savunmak istiyorum!" diye yanıtladı.

Jet Li filmleri, aksiyon severlerin favorileri arasında yer alır. Görkemli dövüş sahneleri ile hafızalara kazınan Jet Li’nin en sevilen filmleri arasında Kır Zincirlerini ve Korkusuz gibi yapımlar yer almakta.

Geleneksel bir Çin efsanesinden filme uyarlanan Kahraman, 7 krallığa bölünmüş olan Çin’i bir araya getirmek isteyen Qin Kralı’nın planını konu alır. Rakiplerine korku salmak isteyen Qin, 3 efsanevi suikastçıyı yakalayacak olan kişiye büyük bir güç, altın dağları ve kralın kendisiyle arkadaşlık vadediyordu. Ve bir gün bu üç suikastçıyı öldürdüğünü iddia eden isimsiz bir savaşçı kralı ziyarete gelir. Kahraman, Jet Li filmleri arasında en çok beğenilenlerden biridir.

Bilimin yeni buluşu sayesinde paralel evrenlere gidebilen insanların olduğu bir evrende geçen filmin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Bilimkurgu – aksiyon yapımı filmde Jet Li ile birlikte Jason Statham başrolü üstleniyor.

Bridget Fonda ile Jet Li’yi bir araya getiren filmde, Çinli gizli ajanın yolu yeni bir görev için Paris’e düşecektir. Film, Paris arka planlı dövüş koreografileriyle öne çıkıyor.

Andrzej Bartkowiak imzalı filmin başrollerini Jet Li ve Aaliyah paylaşıyor. İki büyük ailenin savaşını konu alan film, klasik bir intikam hikayesi gibi görünse de aksiyon dolu dövüş sahneleriyle göz dolduruyor.

Beşikten Mezara (Cradle 2 the Grave) 2003

Aksiyon dozu yüksek sürükleyici bir Jet Li filmi olan Beşikten Mezara, birbirinin zıttı iki polisin bir görev için bir araya gelmek zorunda kalmalarını konu alıyor.

Kır Zincirlerini (Danny the Dog) 2005

Jet Li filmleri listesinin vazgeçilmez yapımlarından olan Kır Zincirlerini, Danny'nin zincirlerini kırma öyküsünü anlatıyor. Filmde Li’ye usta aktör Morgan Freeman ile Bob Hoskins eşlik ediyor. Çocukluğunda bir suç örgütüne esir olarak düşen Danny, onlar tarafından vahşice büyütülür. Ellerinden kurtulan Danny özgür olduğunu zanneder ama öldüğünü sandığı eski patronu Danny’nin peşindedir.

Korkusuz (Huo Yuan Jia) 2006

Çin Savaş Sanatları Ustası Huo Yuan jia'nın hayat hikayesini konu alan film, Jet Li filmleri arasında özel bir yere sahiptir. Aksiyonu yüksek filmde, savaşçı olan babasının yenilgisi sonrası utanç içinde kalan Huo’nun olanlar sonrasında büyük bir savaşçı olmak istemesini konu alır. Yıllar sonra bu amacına ulaşır ve yaşadığı şehrin en iyi dövüşçüsü olur fakat yaşadığı büyük bir trajedi, hayatının ciddi şekilde sarsılmasına neden olur.

Suikastçı (War) 2007

Aksiyon filmlerinin aranan yüzlerinden Jason Statham ile dövüş filmleri ustası Jet Li’yi bir araya getiren Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Philip G. Atwell oturuyor. FBI ajanı Jack Crawford ortağı tüm ailesiyle birlikte öldürülünce intikam saplantısına düşer. Suikastçı izini kaybettirmiş olsa bile, Jack peşini bırakmayacaktır.