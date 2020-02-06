Aksiyon dolu Jet Li filmleri listesi

Jet Li filmleri, aksiyon severlerin favorileri arasında yer alır. Görkemli dövüş sahneleri ile hafızalara kazınan Jet Li’nin en sevilen filmleri arasında Kır Zincirlerini ve Korkusuz gibi yapımlar yer almakta.
Ufak yaştan itibaren Çin’in milli sporu olan Wushu’da olan başarıyla ön plana çıkan Jet Li, 16 yaşına geldiğinde bu dalda 5 altın madalyası vardı. 11 yaşında Çin Ulusal Şampiyonası'nda akrobatik askeri sanat Wushu dalında şampiyon oldu ve ödül olarak Washington'a seyahat kazanarak ABD Başkanı Richard Nixon'la tanışma olanağı buldu. Çin Ulusal Wushu Takımı ile ABD'de Başkan Richard Nixon ile görüşme gerçekleştirmek için gittiğinde, Nixon tarafından kişisel koruması olması istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar Çinli vatandaşı savunmak istiyorum!" diye yanıtladı.
20 yaşına geldiğinde sinemaya adım atan Jet Li, kısa sürede aksiyon, dövüş ve macera filmlerinin vazgeçilmez yüzü olmayı başardı. Jet Li’nin ilk filmi 1982 yılında vizyona giren “Shaolin Tapınağı” adlı bir kung-fu filmi.
Gordon Chan yönetmenliğindeki aksiyon filmi, 1930'lu yıllarda Çin - Japon çatışmalarını konu alıyor. Film, 1972 yapımı başrolünü Bruce Lee’nin üstlendiği Fist of Fury’nin yeniden çevrimidir.
Andrzej Bartkowiak imzalı filmin başrollerini Jet Li ve Aaliyah paylaşıyor. İki büyük ailenin savaşını konu alan film, klasik bir intikam hikayesi gibi görünse de aksiyon dolu dövüş sahneleriyle göz dolduruyor.
Bridget Fonda ile Jet Li’yi bir araya getiren filmde, Çinli gizli ajanın yolu yeni bir görev için Paris’e düşecektir. Film, Paris arka planlı dövüş koreografileriyle öne çıkıyor.
Bilimin yeni buluşu sayesinde paralel evrenlere gidebilen insanların olduğu bir evrende geçen filmin yönetmen koltuğunda James Wong oturuyor. Bilimkurgu – aksiyon yapımı filmde Jet Li ile birlikte Jason Statham başrolü üstleniyor.
Geleneksel bir Çin efsanesinden filme uyarlanan Kahraman, 7 krallığa bölünmüş olan Çin’i bir araya getirmek isteyen Qin Kralı’nın planını konu alır. Rakiplerine korku salmak isteyen Qin, 3 efsanevi suikastçıyı yakalayacak olan kişiye büyük bir güç, altın dağları ve kralın kendisiyle arkadaşlık vadediyordu. Ve bir gün bu üç suikastçıyı öldürdüğünü iddia eden isimsiz bir savaşçı kralı ziyarete gelir. Kahraman, Jet Li filmleri arasında en çok beğenilenlerden biridir.
Aksiyon dozu yüksek sürükleyici bir Jet Li filmi olan Beşikten Mezara, birbirinin zıttı iki polisin bir görev için bir araya gelmek zorunda kalmalarını konu alıyor.
Jet Li filmleri listesinin vazgeçilmez yapımlarından olan Kır Zincirlerini, Danny'nin zincirlerini kırma öyküsünü anlatıyor. Filmde Li’ye usta aktör Morgan Freeman ile Bob Hoskins eşlik ediyor. Çocukluğunda bir suç örgütüne esir olarak düşen Danny, onlar tarafından vahşice büyütülür. Ellerinden kurtulan Danny özgür olduğunu zanneder ama öldüğünü sandığı eski patronu Danny’nin peşindedir.
Çin Savaş Sanatları Ustası Huo Yuan jia'nın hayat hikayesini konu alan film, Jet Li filmleri arasında özel bir yere sahiptir. Aksiyonu yüksek filmde, savaşçı olan babasının yenilgisi sonrası utanç içinde kalan Huo’nun olanlar sonrasında büyük bir savaşçı olmak istemesini konu alır. Yıllar sonra bu amacına ulaşır ve yaşadığı şehrin en iyi dövüşçüsü olur fakat yaşadığı büyük bir trajedi, hayatının ciddi şekilde sarsılmasına neden olur.
Aksiyon filmlerinin aranan yüzlerinden Jason Statham ile dövüş filmleri ustası Jet Li’yi bir araya getiren Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Philip G. Atwell oturuyor. FBI ajanı Jack Crawford ortağı tüm ailesiyle birlikte öldürülünce intikam saplantısına düşer. Suikastçı izini kaybettirmiş olsa bile, Jack peşini bırakmayacaktır.
Çin’in sinema dünyasına damga vuran iki önemli ismi olan Jet Li ile Jackie Chan’i bir araya getiren yapım, Kung Fu ile kafayı bozmuş olan Amerikalı bir ergenin tesadüfen mitolojik Maymun Kral'ı kurtarmak için Antik Çin'e yaptığı esrarengiz yolculuğu konu alıyor. Film, klasik Çin romanı 'Batıya Yolculuk'tan esinlenerek filme uyarlandı.
Slyvester Stallone öncülüğünde bir araya gelen aksiyon ve dövüş filmleri efsaneleri Cehennem Melekleri filminde buluştu. Vizyona girdiği yıl beklentilerin üzerinde gişe elde eden Cehennem Melekleri ilerleyen yıllarda bir seriye dönüştü. Eksikler olsa da eski dostları bir araya getiren filmin kadrosunda Slyvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke ve yeni yıldızlardan Jason Statham yer alıyor.
Klasikleşmiş masalı Mulan’ı live-action tekniğiyle yeniden sinemaya uyarlayan Disney yapımı filmde boy gösterecek olan Jet Li, karşımıza imparator olarak çıkacak.
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