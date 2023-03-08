Aktinyum simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Aktinyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Doğada az bulunan aktinyum, uranyum maddelerinden elde edilebilir. Ayrıca 36 farklı izotopu vardır. Radyuma göre 150 kat daha radyoaktiftir. Bu kadar fazla radyasyona sahip olduğu için de insan hayatı için tehlikelidir. Özellikle nükleer tıp ve uzay araçlarının itki sistemlerinde kullanılan bu elementin en önemli izotopları 225 ve 227’dir.
Yunancada ışın anlamına gelen actis kelimesinden türeyen actinos sözcüğü, bu elemente ismini vermiştir. Güçlü bir alfa parçacığı kaynağı olan aktinyum sembolü Ac’dir. Kimyasal çalışmalarda, periyodik cetvelde ve günlük hayatta bu şekilde ifade edilir. İlk olarak 1899 yılında keşfedilen aktinyum elementi, 7. periyot geçiş elementlerinden biridir. Aktinyum elementi özellikleri şunlardır:
Ac sembolüne ve 89 atom numarasına sahip olan aktinyum elementi, periyodik tablonun en altındaki aktinitler gurubunda yer alır. Aktinit serisinin ilk elementidir ve 7. Periyot geçiş elementi olarak da ifade edilir. Bazen ise periyodik cetvelin 9. satırı olarak söylenir. 3 – B gurubunda bulunan ilk aktinittir.