Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Semra Gerçeker, yıllar önce öğrenci olarak sıralarında oturduğu okulun bugün müdürü olarak görev yapıyor.

Yıllar önce kendisini yetiştiren Tarih Öğretmeni Sinan Korkmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Buket Karakaya ile aynı okulda olmanın heyecanını yaşayan Semra Gerçeker, en büyük hayalinin ise ileride kendi yetiştirdiği öğrencileriyle aynı okulda mesleğini sürdürmek olduğunu söyledi.

"GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR BÜTÜN OLARAK YAŞIYORUM"

Mesleğinin 23'üncü yılında olan 47 yaşındaki okul müdürü Semra Gerçeker, bir zamanlar öğrencisi olduğu koridorlarda bugün kendi öğretmenleriyle mesai arkadaşı olmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyleyerek, "Kendi okulumda önceden Öğretmen Lisesi olan ve şimdi Fen Lisesi'ne dönüşen bu okulda aynı öğretmenlerimle birlikte olmak, okul müdürü olmanın ötesinde aynı ortamda aynı havayı solumak ve öğrencilerle iletişim kurmak çok güzel bir duygu. Burada aynı zamanda Sinan Korkmaz ve Buket Karakaya benim öğretmenlerim. Ben burada her gün otuz yıl öncesine uzanıyor; gençliğimi, çocukluğumu, her şeyimi geçmişten geleceğe bir bütün olarak yaşıyorum. Çok mutluyum, çünkü öğretmenlik mesleğimi çok seviyorum ve bu mesleği bana sevdiren öğretmenlerim. Hepimizin ilk öğretmenleri anne ve babalarımızdır; ama okul hayatı boyunca, ilkokuldan lise bitene kadar karşılaştığınız öğretmenler hayatınızın en büyük şanslarıdır. Ben çok şanslı bir dönemde, çok güzel öğretmenlerle okudum ve yıllar sonra o öğretmenlerimle birlikte okul müdürü olmak çok büyük bir gurur. Aynı zamanda bu okulun müdürüyken kendi oğlumu da buradan mezun etmiş olmak benim için apayrı bir duygu oldu. Öğretmenlerimle okul koridorlarında yürürken, bugün onlarla aynı meslekte yan yana dolaşmak bambaşka bir duygu benim için" dedi.

"BİR ÖĞRETMENE BUNDAN DAHA FAZLA GURUR VERECEK BAŞKA BİR DURUM YOKTUR"

Mesleğinin 35'inci yılında ve emekliliğine bir yıl kala eski öğrencisinin yönetiminde çalışmaktan büyük mutluluk duyan 64 yaşındaki Tarih Öğretmeni Sinan Korkmaz, "Ben mesleğimin 35'inci yılındayım ve emekli olmama bir yıl kaldı. Öğretmenlik mesleğinde, öğrencisinin müdür olduğu bir okulda çalışmak hem çok zevkli hem de bize büyük gurur veriyor. Semra hanımla öğrenciyken aramız çok iyiydi; onların sınıfı zaten iyi ve başarılı bir sınıftı. O zaman adımız farklıydı, Fen Lisesi yerine Öğretmen Lisesiydik. O dönem Öğretmen Lisesi Ordu'nun ikinci okuluydu. Yine Semra hocamızın yanında başka başarılı öğrencilerimiz de var. Bunlar bize çok gurur veriyor. Bunca yıldan sonra kendi öğrencinle beraber çalışmak apayrı bir gurur; bu, bizim için en güzel hediye. Semra hocamız, hatırlayabildiğim kadarıyla o zamanlar hızlı, çalışkan ve biraz da çevresinde otorite kurmayı seven biriydi; ama o dönemdeki o gençliğin verdiği heyecan ya da alışkanlık diyelim. Şimdi yorumlarsak, günümüzün idareciliğine 'dört dörtlük' deriz ya, bizim müdiremizin idareciliği ise bunun bir tık üstünde diyebiliriz. Bir öğretmene bundan daha fazla gurur verecek başka bir durum yoktur" diye konuştu.

"AYNI OKULDA HEM EVLADINI OKUTTUM HEM DE MÜDİREMİ OKUTTUM"

1994 yılında Bursa'dan atanarak eski adıyla Anadolu Öğretmen Lisesi olan okulda görevlendirmeyle çalışmaya başlayan ve hem eski öğrencisinin müdürlüğünü gören hem de onun çocuğunu okutan 56 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Buket Karakaya, "Ben 1994 yılında Bursa'dan buraya atandım. Atandığım aylardan itibaren görevlendirme olarak, eski adı Anadolu Öğretmen Lisesi olan bu okula geçtim. Belki de bu okulun en eski öğretmeni benimdir. Yıllar geçti ama hiçbir şey değişmedi; 32 yıllık öğretmenim ve gerçekten çok gururluyum. Onun ilk atanacağı dönemlerde de 'Bugün geleceksin, yarın geleceksin' diye hep heyecan içerisindeydim. Geldi; bir öğrencimin benimle aynı yerde çalışması ve hatta müdür olması muhteşem bir duygu, benim için çok büyük bir gurur. Üstelik onun evladını da okutmam ayrı bir gurur; aynı okulda hem evladını okuttum hem de müdiremi okuttum. Semra'nın ilk öğrencilik yıllarından bahsedecek olursak, bazı öğrenciler için illa en uçlarda başarılı olmasına gerek yoktur; onlar özel çocuklardır. Semra da o özel çocuklardan biriydi ve sınıf başkanıydı. O zamanlarda da çevresinde arkadaşları varken birilerini hep idare etmeyi severdi. Ben onun çevresinde kimsesiz gezdiğini bilmem; çok hırslı bir çocuktu" şeklinde konuştu.

"BAZI ÖĞRETMENLER VARDIR, SIRF ONLAR İÇİN OKULA KOŞARAK GELİRSİNİZ"

Okulun 10'uncu sınıf öğrencilerinden 14 yaşındaki Sümeyye Naz Şimşek ise Semra Gerçeker'in öğrencilerle sohbet ettiğini ve okula uyum sürecinde yanlarında olduğunu belirterek, "Biz bu okula başladığımız zaman müdürümüz, okula alışma sürecimizde bize çok yardımcı oldu. Zaten sene başlarında her sınıfa girerek bizlerle sohbet ediyor. Semra hocamız bu konuda çok iyi; öğrencilerle iç içe olan bir öğretmenimiz. Aynı zamanda kendisi de bu okulda öğrenciydi; onun da öğretmenleri vardı ve şimdi öğretmenlerinin olduğu yerde kendisi müdürlük yapıyor. Belki de gelecekte yetiştirdiği öğrencilerle beraber aynı mesleği yapmaya devam edecek. Biz bu okula geldiğimizde Semra hocamızın bize müdürlüğün ötesinde farklı bir ilgisi var. Bazı öğretmenler vardır, sırf onlar için okula koşarak gelirsiniz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır