YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün vefat eden babası Yaşar Aktürk son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün babası Yaşar Aktürk vefat etti.

Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün vefat eden babası Yaşar Aktürk son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Balıkesirspor eski başkanı Tuna Aktürk’ün babası Yaşar Aktürk vefat etti. Hayatını kaybeden Yaşar Aktürk’ün cenazesi dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Acılı günlerinde Aktürk ailesini iş, spor ve siyaset dünyasından bir çok ismin yanı sıra Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir eski belediye başkanı Zekai Kafaoğlu, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yalnız bırakmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Aysun Aykan: “Kanal İstanbul depremi tetiklemez”Aysun Aykan: “Kanal İstanbul depremi tetiklemez”
Balıkesirli Kickboksörlerden Madalya YağmuruBalıkesirli Kickboksörlerden Madalya Yağmuru
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Bilgiç Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.