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Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 18.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Grup Amirlğine bağlı polisler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenledi.Edinilen bilgiye göre, 34 CD plakalı aracı takibe alan ekipler, yapılan takibin ardından otomobil kırmızı alarm verildi ve operasyon başladı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Grup Amirlğine bağlı polisler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, 34 CD plakalı aracı takibe alan ekipler, yapılan takibin ardından otomobil kırmızı alarm verildi ve operasyon başladı. Kuştur mevkisinde otomobil durduruldu. Araç içerisinde bulunan biri bayan üç şahıs araçtan indirilerek yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Afgan uyruklu G.C. ile Türk vatandaşı N.G. isimli erkek şahıslarla birlikte Kırgız uyruklu O.N. isimli bayan şahıs olduğu tespit edildi. Narkotik köpekleri Aşil ve Ateş eşliğinde araçta yapılan arama sonucu köpekler otomobilin kaput kısmına tepki verdi. Kaputu açan polisler, akünün üzerinde bulunan Hava Filtresi boşluğuna gizlenmiş vaziyette 1 Kilo 7 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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