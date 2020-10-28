Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da aküden elektrik akımına kapılan bir genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. (17) isimli genç boş arazide bulduğu araç aküsü ile uğraştığı sırada elektrik akımına kapılarak baygınlık geçirdi. Şahsın durumunu gören çevredekiler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf K.’yi ambulansa ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf K.’nin kaç voltluk bir akıma kapıldığı bilinmiyor.

