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AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu

08.02.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan ve doğum yapan keçi, yavruları ile birlikte AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.Kesikkapı Mahallesi Amintas Kaya Mezarları mevkisindeki uzun süredir sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur olduğunu fark eden vatandaşlar, AKUT Fethiye ekibinden yardım istedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan ve doğum yapan keçi, yavruları ile birlikte AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kesikkapı Mahallesi Amintas Kaya Mezarları mevkisindeki uzun süredir sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur olduğunu fark eden vatandaşlar, AKUT Fethiye ekibinden yardım istedi. AKUT ekibi operasyon hazırlıklarını tamamladıktan sonra 5 gönüllüsüyle bölgeye hareket etti. Dürbün yardımıyla keçilerin bulunduğu yeri tespit eden ekip, ormandaki patikadan kayalığın zirvesine çıktı. Halatlar yardımıyla istasyon kuran AKUT ekibi, yaklaşık 50 metre aşağı inerek keçiye ulaştı.
Yeni doğum yaptığı görülen keçi ve iki oğlağı zarar görmemesi için fileye konularak, güvenli bir bölgeye taşındı. AKUT ekibinin su verdiği keçi ve iki oğlağı sahibine teslim etti.

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