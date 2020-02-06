YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. AKUT’tan Mezitli Belediyesi çalışanlarına deprem eğitimi

AKUT’tan Mezitli Belediyesi çalışanlarına deprem eğitimi

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

AKUT Mersin, Mezitli Belediyesi çalışanlarına deprem eğitimi verdi.

AKUT Mersin, Mezitli Belediyesi çalışanlarına deprem eğitimi verdi. Eğitimde, depremden korunma yolları, deprem sırasında yapılması gerekenler, afet müdahale planı, afetlerde psikososyal davranış biçimleri, temel afet bilinci, deprem oluşumu, alınması gereken tedbirler ve ilk yardım konularında bilgiler verildi.
Mezitli Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Seminer Birimi Sorumlusu Özlem Bozkurt verdi. Slaytlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde Bozkurt, derneğin amaçları ve faaliyetlerini anlatmasının ardından belediye çalışanlarına sorular yönelterek yanlış ve doğru bilinenler hakkında bilgilendirme yaptı.
AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin ve AKUT gönüllülerinin de katıldığı seminerde daha önce gerçekleşen depremlerde yaşananlardan örnekler verildi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede, deprem kuşağında bulunan Türkiye’de vatandaşların yeteri kadar bilinçli olmadığını vurguladı. Başkan Tarhan, "Son günlerde peş peşe yaşadığımız depremler arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir. Ülkemiz maalesef sadece depremler değil, tüm doğal afetler konusunda büyük sıkıntılar yaşamakta. Ne merkezi hükümetler ne de yerel yönetim ve STK’lar, yaşanan afetlere karşı yeterince hazır. Biz de AKUT’la işbirliği içerisinde çalışanlarımıza deprem durumunda yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilmesini sağladık. Önümüzdeki süreçte eğitimlerimizi daha da yaygınlaştırarak farklı afetlere karşı bilgilendirmelere devam edeceğiz" dedi.
Türkiye’deki ilk AKUT Eğitim Parkını Mezitli’de açtıkları bilgisini veren Tarhan, “AKUT’un ülkemiz için ne denli önemi olduğunu çok iyi bildiğimizden biz de gereken desteği vermeye çalışıyoruz. AKUT Eğitim Parkımızda sadece gönüllüler afetlere müdahale konusunda eğitim almıyorlar, aynı zamanda vatandaşlarımızı da afetler gerçekleşmeden bilgilendiriyorlar. Bu yönüyle de çok önemli bir işlevi de yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Mersin Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:33
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:18
Yatsı
19:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Lotus Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Şehir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Oturarak Voleybol 1. LİG 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Cumhuriyet Evleri Projesi Devam Ediyor

Teleferik Projesi Tamamlandı

Teleferik Projesi Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.