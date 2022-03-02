YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Akvaryum Adam" rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı

"Akvaryum Adam" rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı

02.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren su altı sporcusu Cem Karabay, rekorunu 240 saate çıkarmak için çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "ilk ve tek" Türk su altı sporcusu Cem Karabay, yeni rekoru için köpek balıklarının da bulunduğu alanda çalışmalara başladı.

"Akvaryum Adam" olarak bilinen Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkartmak için çalışmalarını, İstanbul Akvaryum'da köpek balıklarının bulunduğu tankta yaptı.

Köpek balıklarının bulunduğu tankta pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elma da yedi. Ağırlıkla su altında antrenman yapan Karabay, Youtuber Betül Çakmak ile tavla da oynadı.

Gazetecilere, 30 Ağustos'ta yeni dünya rekorunu egale etmeyi hedeflediğini anlatan Karabay, ''Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır, bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çıkardı." dedi.

Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak istediğini belirterek, "Bunun için bazı deniz çalışmaları, bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor, 'Aşağıda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bize daha iyi enerji verir?' gibi. Bu antrenmanları yapmak için de en doğru adreslerden biri bizim için şu an İstanbul Akvaryum. Burada suyun altında çeşitli gıdalar yiyerek, egzersizler yaparak, balıklarla beraber aşağıda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani rekor öncesi temel hazırlıklar yapıyoruz. Elimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldüGÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü
Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdıTosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

Kızı için TikTok açtı! Cepheden dans videolarını yayınladı

İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

İbn-i Şerif'ten kesin çözüm: Sabahları aç karnına tüketin!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu donup kaldı

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Paylaşımı olay oldu

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.