Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı, ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi

Adana’nın Karataş İlçesi’nde bulunan Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı, “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

Adana’nın Karataş İlçesi’nde bulunan ve birçok çeşit kuş ve hayvan çeşidine ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 13.08.2020 tarihli 170862 sayılı oluru ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

Ayrıca Lagünün “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan”ını tesciline ilişkin idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

