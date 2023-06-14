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Akyazı Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’na yoğun ilgi

14.06.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası üreticilerin ve vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Akyazı Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’na yoğun ilgi

Akyazı Belediyesi tarafından Yeniorman Mahallesi’nde 16 milyon lira bedelle inşa edilen Akyazı Belediyesi Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası hayvan üreticilerinin ve vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Çarşamba günleri kurulan hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda üretici, büyük ve küçükbaş hayvanlarını Akyazı Belediyesi Hayvan Borsası’nda alıcılar ile buluşturuyor. Yoğunluğun yaşandığı Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin önemli bir eksiğini tamamladığımız tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu ilgi ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın da bir kanıtı adeta. Yıllardır düzensiz ve olumsuz koşullarda hayvanlarını pazara çıkarmak zorunda kalan üreticilerimiz hizmete aldığımız bu tesisten oldukça memnunlar. Gerek ulaşım gerekse düzen konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz. İnşallah Kurban Bayramı öncesinde burada çok daha büyük kalabalıklar göreceğiz” dedi.

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