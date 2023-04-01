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Akyazı'da gol yağmuru! Trabzonspor karşısında Kayserispor 4-3 kazandı

01.04.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın takımın başından ayrılmasının ardından Trabzonspor ile ilk maçına çıkan Orhan Ak, maçı kazanmak istiyordu. Karşılıklı atakların sahne olduğu mücadeleyi 4-3'lük skorla Kayserispor kazandı.

Akyazı'da gol yağmuru! Trabzonspor karşısında Kayserispor 4-3 kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ligi ilk 3 sırada tamamlamak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, kendi evinde rakibini devirip avantaj kazanmak istiyordu. Yüksek tempoda oynanan maçı 4-3'lük skorla Kayserispor kazandı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

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Dakikalar 1'i gösterdiğinde Kayserispor, Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

MAXI GOMEZ HEMEN CEVAP VERDİ

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Kayserispor'un bu golüne saniyeler sonra Trabzonspor cevap verdi ve henüz 3. dakikada skor 1-1 oldu.

İLK YARI BİTERKEN SKOR 2-1 OLDU

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Karşılaşmada goller devam etti. 20. dakikada Kayserispor'da Mame Thiam, takımını 2-1 öne geçirdi.

PENALTIDAN GOL GELDİ!

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İkinci yarının henüz başında Kayserispor, Mensah'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

14 DAKİKADA 3 GOL GELDİ

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50' dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Trabzonspor, Enis Bardhi'nin penaltısında 3-3'lük eşitliği yakaladı. Kayserispor oyundan düşmedi ve 64. dakikada yeniden 4-3 öne geçti.


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