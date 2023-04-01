Akyazı'da gol yağmuru! Trabzonspor karşısında Kayserispor 4-3 kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ligi ilk 3 sırada tamamlamak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, kendi evinde rakibini devirip avantaj kazanmak istiyordu. Yüksek tempoda oynanan maçı 4-3'lük skorla Kayserispor kazandı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Dakikalar 1'i gösterdiğinde Kayserispor, Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

MAXI GOMEZ HEMEN CEVAP VERDİ

Kayserispor'un bu golüne saniyeler sonra Trabzonspor cevap verdi ve henüz 3. dakikada skor 1-1 oldu.

İLK YARI BİTERKEN SKOR 2-1 OLDU

Karşılaşmada goller devam etti. 20. dakikada Kayserispor'da Mame Thiam, takımını 2-1 öne geçirdi.

PENALTIDAN GOL GELDİ!

İkinci yarının henüz başında Kayserispor, Mensah'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

14 DAKİKADA 3 GOL GELDİ

50' dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Trabzonspor, Enis Bardhi'nin penaltısında 3-3'lük eşitliği yakaladı. Kayserispor oyundan düşmedi ve 64. dakikada yeniden 4-3 öne geçti.