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Akyurt sıfır atığa geçiyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.07.2020 08:59 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan “Sıfır Atık Projesi’ni ilçede hayata geçiriyor.İlk etapta belirlenen pilot bölgelerden başlayacak atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümü işi zamanla Akyurt’un tamamına yayılarak çevreci bir katılıma dönüşecek.

Akyurt sıfır atığa geçiyor

Akyurt Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan ve yaygınlaşmaya başlayan “Sıfır Atık Projesi’ni ilçede hayata geçiriyor.
İlk etapta belirlenen pilot bölgelerden başlayacak atıkların sınıflandırılması ve geri dönüşümü işi zamanla Akyurt’un tamamına yayılarak çevreci bir katılıma dönüşecek. ’Her atık çöp değildir’ sloganı ile yola çıktıklarını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, israfın önüne geçmek istediklerini söyledi. Ayık, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncüsü olduğu Sıfır Atık Projesi’ne Akyurt Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Cadde, sokak ve insanların ortak kullanım alanlarına yerleştirdiğimiz 40 adet dış mekan atık kumbarasından sonra ekiplerimiz, seçilen pilot bölgelerde bulunan konutlarda yüz yüze sıfır atık eğitimi başlattı, eğiticilerimiz vatandaşlarımıza toplama poşeti, pazar filesi ve bitkisel atık yağ toplama bidonu dağıtıp projeyi anlattı. Sıfır Atık Projesi ile metal, kağıt, plastik, cam, elektronik atık ve bitkisel atık yağlardan oluşan atıkların geri dönüşümünün hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkısı anlatılıyor. Çünkü atıklar bugüne kadar hep çöp olarak görüldü. Her atık çöp değildir diyerek eğitim çalışmalarımızı yıl sonuna kadar bütün merkez mahallelerimizde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece israfın önlenmesiyle ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Akyurt sıfır atığa geçiyor

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