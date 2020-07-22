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Akyurt’ta yeni imar yolları açılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 22.07.2020 09:10 | Son Güncelleme

Akyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın göreve geldiği 2019 yılının Nisan ayından bu yana 25 kilometre uzunluğunda imar yolu açılması ve düzenlemesini gerçekleştirdi.Akyurt’ta mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Akyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın göreve geldiği 2019 yılının Nisan ayından bu yana 25 kilometre uzunluğunda imar yolu açılması ve düzenlemesini gerçekleştirdi.
Akyurt’ta mevcut imar planında var olan ancak bugüne kadar açılmamış yollar tek tek açılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçedeki ulaşım ağını genişletmeyi sürdüreceklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, bu süreçte ilçe halkının başvurularının da dikkate alındığını kaydetti. 26 mahallesi bulunan Akyurt’ta tüm mahallelere eksiksiz hizmet götürmek istediklerini söyleyen Başkan Ayık, imar yollarının yanı sıra yol düzenleme çalışmalarının da yapıldığını belirtti. Çalışmaları değerlendiren Ayık, “Akyurt göç alması ve yapılaşması devam eden, büyüyen bir ilçe. Büyümenin beraberinde getirdiği ihtiyaçları zamanında tespit ederek, eksiklik oluşturmadan müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız dilekçe ile belediyemize arsasının ya da tarlasının bulunduğu bölgenin yolunun açılması için başvuruda bulunuyor. Ekiplerimiz de belirli bir program dahilinde ölçümü yapılan yolların açılmasını sağlıyor. Açılan yollarda dolgu malzemesiyle düzenleme çalışması da yapmaktayız. Bugüne kadar açtığımız imar ve kadastro yollarının toplamı 25 kilometre. Daha önce açılmış imar yollarının dolgu malzemesiyle düzenlenmesinde ise 45 kilometre uzunluğa ulaştık" ifadelerini kullandı.

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