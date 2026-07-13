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Al-Ahli'den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif!

Al-Ahli, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu için 30+5 milyon Euro teklif etti. Yıldız futbolcu kalmak isterken, sarı-lacivertliler 40-45 milyon Euro bekliyor.

Al-Ahli'den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını büyük bir titizlikle yürüten Fenerbahçe'de, takımın en önemli yerli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin kapısı, Suudi Arabistan'dan gelen devasa bir teklifle resmen çalındı.

AL-AHLİ'DEN 35 MİLYON EURO'LUK PAKET

Al-Ahli den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! 1

beIN SPORTS'un aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için kulübe resmi teklif sundu. Arap temsilcisinin, milli futbolcu için 30 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonuslar olmak üzere toplamda 35 milyon Euro değerinde bir paketle masaya oturduğu bildirildi.

TFF'NİN YABANCI KURALI PLANI DEĞİŞTİRİYOR

Al-Ahli den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! 2

Sarı-lacivertli yönetimin, bu astronomik rakama rağmen transfer için aceleci davranmadığı ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezonda uygulamaya koyduğu 10+4 yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonunu bozmak istemeyen Fenerbahçe kurmayları, kalitesi kanıtlanmış yerli isimleri kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor.

KEREM TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Al-Ahli den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! 3

Transfer sürecinin en önemli unsurlarından biri olan oyuncu cephesinde ise duruş son derece net. 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istediği ve ayrılmayı düşünmediği vurgulandı. Yıldız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili son kararın tamamen yönetim kurulunun değerlendirmesine bağlı olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Al-Ahli den Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! 4

Fenerbahçe yönetiminin, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını ancak kulüp menfaatlerini tamamen garantiye alacak çılgın bir teklif gelmesi durumunda onaylayabileceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, gelen bu ilk resmi teklifi yetersiz bulduğu ve masada ancak 40-45 milyon Euro seviyesindeki rakamları ciddi olarak değerlendirmeye alabileceği sızan bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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