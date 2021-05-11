Al Hilal'den Talisca'ya transfer teklifi

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi. Porto'dan Marega'yı kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de Brezilyalı yıldız Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak Talisca'nın yüksek maaş talebi nedeniyle transfer görüşmelerinin oldukça uzayacağı ön görülüyor.

Daha önce Flamengo'nun kadrosuna katmak istediği Talisca, Brezilya ekibinden yıllık 6 milyon Euro talep edince görüşmeler durdu.

Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, Al Hilal kulübü Talisca'ya 2 yıllık bir sözleşme sundu. Talisca ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

(FUTBOL ARENA)

