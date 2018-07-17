SPOR

Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis'e Al Hilal'den teklif. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Galatasaray'a Gomis için teklifini yaptı. Galatasaray, Gomis için Al Hilal'den 20 milyon euro istiyor.

Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport Jazirah'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmlere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği belirtiliyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 32 gol atmış ve Süper Lig'de de gol kralı olmuştu.


PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!
Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldıJason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis al hilal

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı

Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı

Galatasaray'ın yeni sezon deplasmandan forması satışa çıktı

Galatasaray'ın yeni sezon deplasmandan forması satışa çıktı

Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

Galatasaray, PSG'de oynayan Yacine Adli'nin peşinde

Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!

Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.