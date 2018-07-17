Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport Jazirah'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmlere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği belirtiliyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 32 gol atmış ve Süper Lig'de de gol kralı olmuştu.



