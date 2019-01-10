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Al Ittihad'dan Belhanda'nın bonservisine 5 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2019 08:15 | Son Güncelleme

Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad'ın Belhanda'yı transfer etmek için Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad'ın Belhanda'yı transfer etmek için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif edeceği öne sürüldü.

Al Ittihad'dan Belhanda'nın bonservisine 5 milyon Euro

Al Ittihad'ın Belhanda ısrarı sürüyor. Son olarak Fransız basınında Arap kulübünün 5 milyon euro teklifte bulunacağı iddia edildi. Arap basınında Al Ittihad ile Galatasaray arasında anlaşma sağlandığı öne sürülürken, Faslı futbolcunun geçtiğimiz günlerde geleceği konusunda röportaj verdiği Yahoo Sport France ise Al Ittihad'dan henüz teklif gelmediği ve anlaşma olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını yazdı.

Öte yandan Fransız basını ise Al Ittihad'ın Belhanda transferinde ısrarcı olduğunu yazdı. France Football'ın haberine göre Belhanda için Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis teklifi önerileceği ve Belhanda'ya da yüklü bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray belhanda al ittihad Garry Rodrigues

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