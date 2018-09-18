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Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2018 16:56 | Son Güncelleme

Alvaro Negredo resmen Al Nasr'da! Son dakika bilgisine göre Al Nasr Kulübü, Beşiktaş'ın golcüsü Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'ın da Negredo'nun Al Nasr'a transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile yollarını sancılı bir süreç sonunda 4 aylık alacaklarını bırakakarak ayıran İspanyol forvet, resmen Al Nasr oyuncusu oldu.

İspanyol golcü Al-Nasr'da 11 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'a veda eden Negredo, "Beşiktaş ve İstanbul'da çok mutluydum, Şenol Güneş de harika bir teknik adam, kendisiyle sorun yaşamadık ancak ekonomik olarak bazı sorunlar yaşandı. Böylesi hem benim hem de kulüp için daha iyi oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Alvaro Negredo al nasr

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