Galatasaray'da Uğurcan Çakır alarmı! Dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da milli ara sonrasında oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesinde Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu gündeme geldi. A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı maçta omzundan sakatlık yaşayan tecrübeli kaleci, Fransa karşılaşmasında forma giyemedi.

UĞURCAN ÇAKIR ALARMI

A Milli Takım'ın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya geldiği müsabakanın ardından omzunda ağrı hisseden Uğurcan Çakır, gece saatlerinde İzmir'de özel bir hastaneye başvurdu. 30 yaşındaki file bekçisinin burada röntgeni çekildi.

Reşat Can Özbudak'ın aktardığı bilgilere göre teknik heyet, Uğurcan'ı riske etmemek adına Fransa maçının kadrosuna dahil etmedi. Böylece milli kaleci, Ay-Yıldızlı ekibin Uluslar A Ligi'ndeki son mücadelesini kaçırdı.

DÖNÜŞ MAÇI...

Uğurcan Çakır'ın omzundaki sakatlığın ilk değerlendirmelere göre ciddi görünmemesi Galatasaray cephesinde rahatlama yarattı. Sarı-Kırmızılıların sağlık ekibi, deneyimli kaleciyi milli ara sonrasındaki Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmek için çalışmalarını sürdürecek.

Uğurcan'ın antrenmanlardaki durumu ve omzunun çalışma temposuna vereceği tepki yakından takip edilecek. Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağı ise sağlık ekibinin raporunun ardından teknik heyet tarafından netleştirilecek.