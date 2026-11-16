Zidane'dan maç sonu milli yıldıza övgüler! "Çok üst düzey oyuncu"

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Zinedine Zidane, ilk yarıdaki performanslarından memnun olmadığını ancak ikinci devrede gösterdikleri reaksiyonla galibiyete ulaştıklarını söyledi.

İLK YARIDAN MEMNUN KALMADI

İlk yarıda oyuncuları arasındaki mesafenin fazla olduğunu belirten Zidane, ikinci devrede topu daha iyi kullandıklarını ifade etti.

Fransız teknik adam, "İkinci yarıda topu daha iyi kullandık. Daha iyi olmalıyız. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Türkiye, topun arkasında koştu. Bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu." dedi.

DEVRE ARASINDA REAKSİYON İSTEDİ

Devre arasında futbolcularından daha iyi bir performans beklediğini söyleyen Zidane, "Devre arasında oyuncularıma 'Reaksiyon gösterin.' dedim. İlk yarıdan memnun kalmadım. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bazen zor anlar yaşadık ama iyi şekilde karşılık verdik.

İlk devrede kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdi. Ben de futbolcuydum ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular 3 günde 1 maç yapıyor. Bu durumu ikinci yarıda düzelttiler. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmaları lazım. Bana göre iyi bir süreci geride bıraktık, daha da iyi olmamız lazım ve bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YILDIZA ÖVGÜLER

Türkiye'nin teknik kapasitesine dikkat çeken Zidane, Arda Güler'i de özel olarak değerlendirdi.

Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik." diye konuştu.