Al Nassr 3 - 2 Al Hilal

Suudi Arabistan Ligi'nin 25'inci haftasında ikinci sıradaki Al Nassr sahasında Al Hilal'i konuk etti. FIFA kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmada Al Nassr sahasında rakibini 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Abderazak Hamdallah ile 77 ve 90+7. dakikalarda Bruno Uvini kaydetti. Konuk Al Hilal'in golleri ise 53. dakikada Ali Albulayhi ve 79. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi. Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Al Nassr, Al Hilal'in 1 puan önüne geçerek liderliği devraldı.

Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 67. dakikasında konuk ekipten Mohammed Kanoo'yu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Öte yandan iki ekipte daha önce Süper Lig'de forma giymiş isimler de yer aldı. Al Nassr'da daha önce Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakikada sahada kaldı. Sezon başında konuk Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis de karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 69'uncu dakikada saha kenarına geldi.

