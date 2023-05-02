Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi! Takımdan ayrılmak istiyor... Gideceği adres belli oldu

Manchester United ile yaşadığı olaylı ayrılık sonrası Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a rekor bir bedelli transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yeni takımında beklediğini bulamadı.

REAL MADRID'E DÖNECEK

İnişli çıkışlı performansıyla beklentileri karşılayamayan ve performansıyla eleştirilen yıldız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İngiltere basınından The Express'in haberine göre; 2.5 yıl ve 500 milyon euro'luk bir sözleşme karşılığı Al Nassr'a giden Cristiano Ronaldo, sezon sonunda ayrılmak isterken, Portekizli süper starın Real Madrid'e dönmeyi hayal ettiği yazıldı.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nın haberinde ise Suudi Arabistan gibi kapalı bir kültüre sahip bir ülkeye uyum sağlamakta zorluk yaşadığı, dil engeline takıldığı ve bu ülkede yaşamaktan mutsuz olduğu belirtildi.

KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

2015 yılında yaptığı bir açıklamada 'Kariyerimi onurlu bir şekilde ve büyük bir kulüpte sonlandırmak istiyorum' şeklinde demeç veren Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 sezon daha oynayarak futbolu bırakmak istediğinin altı çizildi.

12 MAÇTA 12 GOL

38 yaşındaki Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yaptı.

