SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi! Takımdan ayrılmak istiyor... Gideceği adres belli oldu

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi! Takımdan ayrılmak istiyor... Gideceği adres belli oldu

02.05.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ekibi Manchester United'dan beklenmedik bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ronaldo için ortaya atılan son iddia ise çok konuşulacak türden. İşte detaylar...

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo krizi! Takımdan ayrılmak istiyor... Gideceği adres belli oldu

Manchester United ile yaşadığı olaylı ayrılık sonrası Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a rekor bir bedelli transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yeni takımında beklediğini bulamadı.

REAL MADRID'E DÖNECEK

cristiano-ronaldo-al-nassr-presentation

İnişli çıkışlı performansıyla beklentileri karşılayamayan ve performansıyla eleştirilen yıldız oyuncu için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İngiltere basınından The Express'in haberine göre; 2.5 yıl ve 500 milyon euro'luk bir sözleşme karşılığı Al Nassr'a giden Cristiano Ronaldo, sezon sonunda ayrılmak isterken, Portekizli süper starın Real Madrid'e dönmeyi hayal ettiği yazıldı.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ

ronaldo-imza-toreni-reu-1973442

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nın haberinde ise Suudi Arabistan gibi kapalı bir kültüre sahip bir ülkeye uyum sağlamakta zorluk yaşadığı, dil engeline takıldığı ve bu ülkede yaşamaktan mutsuz olduğu belirtildi.

KARİYERİNİ NOKTALAYACAK

GettyImages-1252294559

2015 yılında yaptığı bir açıklamada 'Kariyerimi onurlu bir şekilde ve büyük bir kulüpte sonlandırmak istiyorum' şeklinde demeç veren Ronaldo'nun Real Madrid'de 1 sezon daha oynayarak futbolu bırakmak istediğinin altı çizildi.

12 MAÇTA 12 GOL

son-dakika-cristiano-ronaldo-kaldigi-yerden-devam-etti-al-nassrda-rudi-garcia-sonrasi-bir-kriz-daha-1682755849001

38 yaşındaki Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Lig'de oynadığı 12 maçta 12 gol atıp 2 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaştı! Maça elektrikli testereyle girdiGörenler şaştı! Maça elektrikli testereyle girdi
Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"Toroğlu'ndan F.Bahçe'nin yıldızına olay sözler! "Psikoloğa gitmesi lazım"
Bryant Dunston'ın aracının üstüne TIR dorsesi devrildi! Bryant Dunston'ın aracının üstüne TIR dorsesi devrildi!
Anahtar Kelimeler:
al nassr real madrid ronaldo sondakika manchester yaşında erden portekizli ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Ve Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

Ve Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

Derbi maçında kan aktı! 2 ölü 10 yaralı...

Derbi maçında kan aktı! 2 ölü 10 yaralı...

Wanda'nın eski kocasından Icardi'yi çıldırtan sözler!

Wanda'nın eski kocasından Icardi'yi çıldırtan sözler!

"Yırtık ve kanama..." F.Bahçe'de sakatlık şoku!

"Yırtık ve kanama..." F.Bahçe'de sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.