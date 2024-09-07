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Al Nassr'dan ayrılacak Sadio Mane, Süper Lig devi Beşiktaş'a imza atıyor! Transfer gündemi alev alev...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.09.2024 14:34
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Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Al Nassr'dan ayrılacak Sadio Mane, Süper Lig devi Beşiktaş'a imza atıyor! Transfer gündemi alev alev...
Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Beşıktaş'tan bir transfer bombası daha patlayabilir. Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane'yi gündemine aldı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane, Beşiktaş ile anlaşmak üzere... 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor...

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK İSTİYOR

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Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Al Nassr'ın Bayern Münih'ten 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Mane, Suudi Arabistan'da 52 maçta 19 gol, 15 asist kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Sadio Mane
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