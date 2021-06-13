Al Nassr'dan Ghezzal iddialarına yanıt

Al Nassr kulübü yetkililerinden Ghezzal konusunda açıklama geldi. Goal Arabia'nın haberine göre, Al Nassr yetkilileri Ghezzal'ın durumuyla ilgili konuştu.

Yöneticiler yaptığı açıklamada Ghezzal için Leicester City'ye bir teklif yapmadıklarını sordu. Hatırlanacağı üzere Talisca'dan sonra Aboubakar'ı transfer eden Al Nassr'ın Ghezzal'ı da istediği iddia edilmişti. Ancak Al Nassr yetkilileri teklif iddialarını yalanladı.

GHEZZAL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampında konuşan Ghezzal, "Beşiktaş'ta kesin kalıyorum diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

(FUTBOLA ARENA)



