SPOR

Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, Fenerbahçe'den Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Al Nassr, Giuliano ile 3 yıllık sözleşme yapıldığını belirtti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu.

Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

10 MİLYON 500 BİN EUROYA BİTTİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, Giuliano'nun Al Nassr Kulübü'ne 10 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olduğu belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 euro (Onmilyonbeşyüzbin Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

DlDjSl9X4AA6WiB

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı
Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştırAziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Giuliano al nassr

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor

Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
rakam çok yüksek. iyi fiyata satmışlar
helal olsun fb ye bjk gibi vida hikayesi anlatmadı
bir fenerli olarak uzuldum. yazik adam 10 numara‘nin tadini alamadan gitdi
Önümüzdeki sezon bütün klüpler iflas edebilir
Diğer Haberler
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Fenerbahçe Cristian Ramirez transferini yalanladı

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Fenerbahçe Mathieu Valbuena ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe Mathieu Valbuena ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.