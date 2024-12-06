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Al-Nassr Teknik Direktörü Pioli, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! "Teknik bir karar" diyerek Talisca'yı kadroya almadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 23:24
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. haftasında El-İttihad ile Al-Nassr kozlarını paylaştı. Mücadelede 90+1'de gelen gole engel olamayan Al-Nassr sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Öte yandan, adı son zamanlarda sık sık Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca, karşılaşma kadrosunda yer almadı. Bunun üzerine Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli konuya açıklık getirdi.

Al-Nassr Teknik Direktörü Pioli, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! "Teknik bir karar" diyerek Talisca'yı kadroya almadı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Al-Ittihad maçının kadrosuna alınmamıştı. Bunun üzerine Al-Nassr'ın El-İttihad'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefano Pioli konuya dair açıklık getirdi.

KAFİLEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ KADROYA ALINMADI

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Anderson Talisca, maç öncesi idmanlarda yer almış ve kulübünün paylaştığı kafilede görüntülenmişti. Ancak Brezilyalı yıldzı isim kritik maçın kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

"TEKNİK BİR KARARLA..."

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Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli ise yaşadıkları mağlubiyetin arından bu konuya dair, "Talisca'nın herhangi bir sakatlığı yok. Teknik bir karar dolayısıyla kadroya almadım."

BU SEZON TALISCA

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30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca fenerbahçe talisca
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