Al-Nassr Teknik Direktörü Pioli, Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı! "Teknik bir karar" diyerek Talisca'yı kadroya almadı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Al-Ittihad maçının kadrosuna alınmamıştı. Bunun üzerine Al-Nassr'ın El-İttihad'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Stefano Pioli konuya dair açıklık getirdi.

KAFİLEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ KADROYA ALINMADI

Anderson Talisca, maç öncesi idmanlarda yer almış ve kulübünün paylaştığı kafilede görüntülenmişti. Ancak Brezilyalı yıldzı isim kritik maçın kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

"TEKNİK BİR KARARLA..."

Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli ise yaşadıkları mağlubiyetin arından bu konuya dair, "Talisca'nın herhangi bir sakatlığı yok. Teknik bir karar dolayısıyla kadroya almadım."

BU SEZON TALISCA

30 yaşındaki Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta sahaya çıktı ve 8 gol atmayı başardı.