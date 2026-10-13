Anthony Taylor'dan göreve gelir gelmez ilk büyük değişiklik! Artık o da kırmızı kart

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig'deki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. MHK'nın talimat değişikliğiyle İngilizce “f... off” ifadesinin de kırmızı kartla cezalandırılacak ağır hakaret kapsamında değerlendirileceğini açıklaması gündem oldu.

ANTHONY TAYLOR TARTIŞMALI POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİ

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle. Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır. *REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) October 13, 2026

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarından seçilen tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Hakem Eğitim ve Performans Birimi kapsamında hazırlanan analizlerin, sezon boyunca belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

“F... OFF” İFADESİNE DE KIRMIZI KART

MHK'nın açıkladığı talimat değişikliği de dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle İngilizcede kullanılan “f... off” ifadesinin de “f... you” gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirileceği ve kırmızı kartla cezalandırılacağı bildirildi.

MHK'DA GÜNDEM DEĞİŞİKLİK SONRASI İLK ADIMLAR

Ferhat Gündoğdu, “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında 3 Ekim'de tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmişti. Gündoğdu'nun ayrılığı sonrasında MHK'nın hakem kararlarına ilişkin analizleri ve talimat değişikliği, Türk futbolunda hakem yönetimiyle ilgili tartışmaların sürdüğü dönemde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.