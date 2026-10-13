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Anthony Taylor'dan göreve gelir gelmez ilk büyük değişiklik! Artık o da kırmızı kart

“Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından istifa etmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndaki gelişmeleri gündemin üst sıralarına taşıdı. Gündoğdu'nun ayrılığının ardından MHK'nın ilk dikkat çeken adımlarından biri, hakem kararlarına ilişkin analizlerin yayımlanması ve küfürlü ifadelere yönelik talimat değişikliğinin duyurulması oldu.

Anthony Taylor'dan göreve gelir gelmez ilk büyük değişiklik! Artık o da kırmızı kart
Burak Kavuncu

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig'deki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. MHK'nın talimat değişikliğiyle İngilizce “f... off” ifadesinin de kırmızı kartla cezalandırılacak ağır hakaret kapsamında değerlendirileceğini açıklaması gündem oldu.

ANTHONY TAYLOR TARTIŞMALI POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİ

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig karşılaşmalarından seçilen tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Hakem Eğitim ve Performans Birimi kapsamında hazırlanan analizlerin, sezon boyunca belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

“F... OFF” İFADESİNE DE KIRMIZI KART

Anthony Taylor dan göreve gelir gelmez ilk büyük değişiklik! Artık o da kırmızı kart 1

MHK'nın açıkladığı talimat değişikliği de dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle İngilizcede kullanılan “f... off” ifadesinin de “f... you” gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirileceği ve kırmızı kartla cezalandırılacağı bildirildi.

MHK'DA GÜNDEM DEĞİŞİKLİK SONRASI İLK ADIMLAR

Anthony Taylor dan göreve gelir gelmez ilk büyük değişiklik! Artık o da kırmızı kart 2

Ferhat Gündoğdu, “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında 3 Ekim'de tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmişti. Gündoğdu'nun ayrılığı sonrasında MHK'nın hakem kararlarına ilişkin analizleri ve talimat değişikliği, Türk futbolunda hakem yönetimiyle ilgili tartışmaların sürdüğü dönemde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

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