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Al Sadd Mesut Özil için teklif yapacak iddiası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2020 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ileri sürülen Arsenalli Mesut Özil için Katar'dan transfer iddiası geldi. Al Sadd'ın Türk asıllı Alman yıldız için süper bir teklif yapacağı belirtildi. Öte yandan Acun Ilıcalı yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya hesabından yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma transfer olabileceğinin sinyalini vermişti. Bu durum F.Bahçe taraftarını heyecanlandırmıştı.

Katar basınında yer alan habere göre; Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Mesut'u kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Acun Ilıcalı yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceğinin sinyalini vererek sarı lacivertli taraflarları heyecanlandırmıştı.

ACUN ILICALI MESUT ÖZİL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ilıcalı Arsenal'in yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Mesut Özil’in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Elimden bir şey gelirse yapmaya çalışacağım" demişti.

MESUT ÖZİL'İN BU SEZON ARSENAL'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Mesut, 23 maçta forma giyerken 1 gol 3 asistle oynadı.

(AJANSSPOR)


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