Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT1'in yeni dizisi Al Sancak'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı dizi ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından bir süredir yayınlanmıyordu. Televizyon kanallarında dizilerin yerine deprem özel programları ve haberler yer alıyordu. Peki, Al Sancak dizisi bugün var mı, yok mu? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...
Al Sancak yeni bölümü bu akşam TRT1 yayın akışında yer alıyor. Dizinin resmi sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapıldı.
Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır.
Süleyman ve Bahar’ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman’ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman’a çare olmaya çalışan Pençe Timi’ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.
Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan’ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi’ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi’ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:15 Yürek Çıkmazı
13:55 Adını Sen Koy
15:35 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:15 Yerli Dizi
02:20 Yürek Çıkmazı
04:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
06:30 Kapanış