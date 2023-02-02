AL SANCAK SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! Trt1 Al Sancak 3. bölüm özeti

Al Sancak dizisi Trt1'in yeni sezon projelerinden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Pençe Timi'nin hikayesi anlatılıyor. Al Sancak 3. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerde olduğu dizi ilk bölümünden beri heyecanla takip ediliyor. Peki Trt1 Al Sancak 3. bölüm nelere sahne olacak, hangi olaylar yaşanacak? İşte yeni bölüme dair detaylar...

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AL SANCAK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Yüzbaşı ve Nadia, bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir.

Öte yandan füze tehlikesi devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar’ın sevdası sınanıyor. Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınav geçirecektir.

Pençe timi bu akşamki bölümde ölümle burun buruna geliyor. Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Pençe Timi’ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak.

