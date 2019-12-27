Alabalık yetiştiriciliği: Sofralara yolculuğu 14 ay sürüyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Malatya, son yıllarda balık üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Kentin doğu ve batı girişlerinde bulunan Doğanşehir, Darende, Pütürge ve Kale ilçelerinde tatlı sularda yetişen balıklar, kayısıdan sonra önemli geçim kaynağı oldu. Alabalığın en fazla üretildiği Doğanşehir'e bağlı Sürgü Mahallesi'nde bulunan 10 balık restoranı, kendi balıklarını üretip, müşterilerine sunuyor. Alabalık tesisi işleten Ali Eren Çiçek, yılda 400 ton alabalık üretimi yapıyor. Alabalıklar, 14 ay sonunda sofralara sunuluyor.

'BALIKLARIN AĞIRLIĞI 15-20 KİLOYA ÇIKABİLİYOR'

1979'dan beri bu işi yaptıklarını belirten Ali Eren Çiçek, talep olmasına rağmen balıkları ihraç etmediklerini ve yurt içindeki tüketicilere sunduklarını söyledi. Taleplere yetişemediklerini ifade eden Çiçek, balıkların sofralara gelinceye kadar çok meşakkatli bir bakım evresinden geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yılda 400 ton üretmekteyiz. Kendi ürettiğimiz balıkları tamamen kendi müşterilerimizle tüketmekteyiz. Talep olmasına rağmen ihracat yapmıyoruz. Tamamen yerli ve milli üretime odaklıyız. Kendi ürettiğimiz yemlerle kendi alabalıklarımızı yetiştiriyoruz, hijyenik koşullarda ve doğal olması prensibiyle. Bir balığın yetişme süresi yaklaşık 14 ay sürüyor. Yurt içi ve yurt dışından talepler oluyor. Ancak biz bu talepleri karşılamıyoruz. Hem lezzetimizi vermek istemiyoruz, hem de dediğimiz gibi; yerli ve milli olma odaklı olduğumuz için biz bunu kabul etmiyoruz. Vatandaşların da ilgisi ise normalde deniz kıyısı olmadığı için Malatya ve bölgemiz. 'Alabalık tüketilir mi, üretilir mi' deniliyor, ama bu duvarı yıkmış durumdayız" şeklinde açıklamada bulundu.