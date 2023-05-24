Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi’de meydana geldi. İddiaya göre, A.P. ile O.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U. yanında bulunan tabanca ile A.P.’yi yaraladı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.P.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan O.U’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

