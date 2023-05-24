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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

24.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi tabanca ile vuruldu.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi’de meydana geldi. İddiaya göre, A.P. ile O.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U. yanında bulunan tabanca ile A.P.’yi yaraladı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.P.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan O.U’yu yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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