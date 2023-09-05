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Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı

05.09.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçaklayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı

Olay, 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesisinde sahil kenarında meydana geldi. İddiaya göre, B.Ş. (19), alacak - verecek meselesi yüzünden A.D. (22), ile tartışmaya başldı. Olayın büyümesi üzerine B.Ş. yanında getirdiği bıçak ile A.D.’yi 8 yerinden bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan A.D.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan B.Ş.’nin kısa zaman önce Gaziantep’ten geldiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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