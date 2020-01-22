YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Alaçam’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Alaçam’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında yapıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Zaman, "Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileriye taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşmalıyız.

Alaçam’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Zaman, "Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileriye taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşmalıyız. Çağımızın sorunu bağımlılık sadece gençlerimiz değil tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir meseledir. Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz, ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu.
Toplantıda alınacak tedbirler gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlanması konuları değerlendirildi.
Toplantıya Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Söylemez, Daire Amirleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Sandıkçı: “Vatandaşımıza hizmete gideceğiz”Sandıkçı: “Vatandaşımıza hizmete gideceğiz”
İlkadımlı güreşçiler dereceyle döndüİlkadımlı güreşçiler dereceyle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Samsun Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Ferah Eczanesi
Ilkadim
Saadet Eczanesi
Ilkadim
Livane Eczanesi
Atakum
Amasya Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.