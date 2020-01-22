Alaçam’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Zaman, "Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileriye taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşmalıyız. Çağımızın sorunu bağımlılık sadece gençlerimiz değil tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir meseledir. Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz, ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Toplantıda alınacak tedbirler gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlanması konuları değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı İlyas Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Söylemez, Daire Amirleri katıldı.

