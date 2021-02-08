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Alaçatıspor top başı yaptı

08.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Alaçatıspor, top başı yaparak antrenmanlara başladı.Pandemi önlemleri nedeniyle Bölgesel Amatör Lig (BAL)’in ne zaman başlayacağı bilinmezken, Alaçatıspor, teknik ekibini yenileyerek transferlerin önemli bir bölümünü tamamladı ve top başı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Alaçatıspor, top başı yaparak antrenmanlara başladı.
Pandemi önlemleri nedeniyle Bölgesel Amatör Lig (BAL)’in ne zaman başlayacağı bilinmezken, Alaçatıspor, teknik ekibini yenileyerek transferlerin önemli bir bölümünü tamamladı ve top başı yaptı. Teknik Direktör Ahmet Saray ve Antrenör Yardımcısı Bülent Öztürk yönetiminde antrenmanlara başlayan oyuncular, uzun süre sonra antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

"Hedefimiz 3. Lig"
Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Süper Amatör Lig’de BAL Ligi hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi de hedefimiz 3. Lig. Bu hedefe hep birlikte varacağız. Bu kulübün 94 yıllık bir kulüp olduğunu, taraftarının çok vefalı olduğunu söylemek isterim. Lig takvimi daha netleşmedi; ama antrenmanlarımıza başlıyoruz. Lig takvimi belli olduğunda sizden başarı bekliyoruz. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte top sizde. Geçen yıldan benimle ilgili hiçbir futbolcumuzun bir sorunu yok. Hiçbir futbolcumuzun alacağı da yok. Dolayısıyla bu gönül rahatlığıyla çıkın, hem kendinizi gösterin, hem de bizi hak ettiğimiz yere çıkarın. Hepinize başarılar dilerim" diye konuştu.

"Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz"
Alaçatıspor Teknik Direktörü Ahmet Saray da yaptığı açıklamada, "Hayırlısıyla bugün çalışmaya başladık. Şu an 25 kişilik kadromuz var. 10 aylık bir aradan sonra çalışmayı özlemişiz; sahaya indik, yeni bir camia, yeni heyecanlar. Hedefimizde takıma 3, maksimum 4 oyuncu daha katmak var. Ondan sonra da kadroyu tamamlamış olarak, sağlıklı bir şekilde bu haftalık ilk etabı geçeceğiz. Önümüzdeki hafta da bir çalışmamız olacak. Ondan sonra da 10 günlük bir kamp yapacağız. Kamptan sonra, ligin başlamasını sabırsızlıkla bekleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. İyi olacağını düşünüyoruz. İyi bir kadromuz olduğuna inanıyorum. İnşallah sonu da iyi olur. Tüm camiaya hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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