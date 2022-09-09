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Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda vaşak görüldü

09.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda vaşak görüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda vaşak gözlenerek kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, alanın 2005 yılında korunmaya alınmasıyla bölgede yalnızca yaban keçilerinin değil farklı türlerin de sayısında artış gözlemlenmeye başlandı.

2000'li yılların başında birçok olumsuz etken nedeniyle yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalan bölge habitatında, bugün alanın simgesi haline gelen ve sayıları binlerle ifade edilen yaban keçilerinin sayısı 2003 yılı resmi kayıtlarına 23 olarak geçmişti.

Yaban keçilerinin sayısındaki artış beraberinde tilki, kurt, çakal ve benzeri etçil hayvanların sayılarını da olumlu yönde etkilerken, çok nadir görülen vaşak türleri de artık objektiflere takılabiliyor.

Son günlerde yaban keçisi sayısındaki artışla öne çıkan Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ekipler tarafından gözlenen vaşak kayıt altına alındı.

Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan alan zamanla doğal bir biyolojik üretim istasyonu haline geldi.

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