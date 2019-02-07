Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Devre arası transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Brezilyalı forvet Alan Carvalho, Çin'in Tianjin Tianhai takımına transfer oldu.
Guangzhou Evergrande'den ayrılan Alan, 1 yıllığına kiralık olarak Tianjin Tianhai takımında forma giyecek.
Tianjin Tianhai, Guangzhou Evergrande'den Alan dışında Zhang Chenglin, Liao Lisheng ve Wen Jiabao'yu da kadrosuna kattı.
Galatasaray, devre arasında Alan ile görüşmüş ancak transferi sonlandıramamıştı.
ALAN GELDİ, PATO GİDİYOR
Alan'ın Tianjin Tianhai'ye transfer olmasının ardından Pato'nun ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer gözdesi olan Pato, maaşını geç aldığı için takımıyla olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Alan'ın transferinin ardından Çin'deki yabancı sınırı nedeniyle Pato'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği belirtiliyor.
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