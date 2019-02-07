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Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek için yoğun uğraş verdiği Alan Carvalho'nun yeni takımı belli oldu. Alan Carvalho, Guangzhou Evergrande'den Tianjin Tianhai takımına transfer oldu.

Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Devre arası transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Brezilyalı forvet Alan Carvalho, Çin'in Tianjin Tianhai takımına transfer oldu.

Guangzhou Evergrande'den ayrılan Alan, 1 yıllığına kiralık olarak Tianjin Tianhai takımında forma giyecek.

Tianjin Tianhai, Guangzhou Evergrande'den Alan dışında Zhang Chenglin, Liao Lisheng ve Wen Jiabao'yu da kadrosuna kattı.

Galatasaray, devre arasında Alan ile görüşmüş ancak transferi sonlandıramamıştı.

ALAN GELDİ, PATO GİDİYOR

Alan'ın Tianjin Tianhai'ye transfer olmasının ardından Pato'nun ayrılığına da kesin gözüyle bakılıyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın bir diğer gözdesi olan Pato, maaşını geç aldığı için takımıyla olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Alan'ın transferinin ardından Çin'deki yabancı sınırı nedeniyle Pato'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alan Alan Carvalho Guangzhou Evergrande Tianjin Tianhai

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