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Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişme... Son olarak Çin kulüplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan, Galatasaray'la anlaştı.

Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

Galatasaray forvet transferi konusunda Alan ile prensip anlaşmasına vardı! Galatasaray, ocak ayında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü için bonservis bedeli ödemeyecek. Alan Carvalho'nun transferinin, Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Alan Guangzhou

Bu sezon 22 maçta görev alan Brezilyalı yıldız 19 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti. Profesyonel kariyerine Fluminense'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu 2010'da Avusturya'nın Salzburg takımının yolunu tuttu.

Burada geçirdiği 4.5 yılın ardından ise Ocak 2015'te Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu. Alan forvetin haricinde kanatlarda da forma giyebiliyor. (TRT Spor)

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