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Alanya AEDAŞ Bölge Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

01.11.2023 11:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Alanya AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işe gelmek için 06 CD 063 plakalı Fiat Linea marka otomobili ile yola çıkan Alanya AEDAŞ Alanya Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37), yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kaza sırasında başını cama çarptığı öğrenilen Akkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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